البشير يصل ودمدني

وصل إلى مدينة ودمدني، صباح يوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، يرافقه عدد من الوزراء الاتحاديين في زيارة لولاية الجزيرة يفتتح خلالها عدداً من المشاريع التنموية والخدمية في إطار سلسلة المشروعات التنموية والخدمية التي نفذتها الجزيرة.ويشتمل برنامج الرئيس البشير بولاية الجزيرة زيارة عدد من محليات الولاية، بجانب مخاطبة عدد من اللقاءات الجماهيرية بالمحليات. وكان في استقبال الرئيس البشير بمهبط مدينة ودمدني والي الجزيرة د. محمد طاهر أيلا، وأعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية.

واستهل رئيس الجمهورية والوفد المرافق له برنامج زيارته بمشاهدة عرض إلكتروني بقاعة الشهيد إبراهيم شمس الدين لمشروعات التنمية التي نفذتها ولاية الجزيرة خلال العام الجاري والتي بلغت في مجملها 292 مشروعاً تنموياً وخدمياً في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والمياه والبنى التحتية والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والقطاع الاقتصادي بكلفة 2,9 مليار جنيه.