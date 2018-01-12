البشير يطلع على “التفاهم العدلي” بين السودان وقطر

أطلع النائب العام بالسودان، عمر أحمد محمد، والنائب العام القطري، د. علي بن فطيس المري، رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، على نتائج زيارة الأخير للبلاد، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين للتعاون في مجال النيابة العامة.

واستقبل رئيس الجمهورية ليل الخميس، ببيت الضيافة، النائب العام بدولة قطر، د. علي بن فطيس المري، بحضور النائب العام، عمر أحمد محمد، وسفير دولة قطر لدى السودان.

وقال النائب العام ، إنه تم اطلاع رئيس الجمهورية على نتائج زيارة النائب العام بدولة قطر للسودان، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين، للتعاون بين السودان ودولة قطر في مجال النيابة العامة والتعاون في مجال تدريب منسوبي النيابة العامة .

ووصف زيارة النائب العام القطري للسودان، بأنها إيجابية ومن شأنها تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين السودان وقطر، لافتاً إلى إشادة رئيس الجمهورية بالدور الكبير الذي تقوم به قطر في المجال العدلي.

من جهته هنأ المري، رئيس الجمهورية، على قرار إنشاء النيابة العامة في السودان والتي وصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح في استقلال القضاء، وأضاف “نشكر رئيس جمهورية السودان على اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعتبر قراراً جريئاً في عالمنا العربي”.

وأكد حرصه على التعاون مع النيابة العامة في السودان، في مجالات الخبرات والمعلومات والأنشطة والورش وكل ما يتصل بالعمل العدلي.