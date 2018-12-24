البشير يعد بإجراءات قوية لإصلاح الأوضاع الإقتصادية

لدي لقائه بالهيئة القيادية لجهاز الأمن والمخابرات:

البشير يشيد بمتانة التنسيق بين الجهاز والقوات النظامية

الخرطوم (smc)

أكد الرئيس عمر البشير سعي الدولة وعزمها على إجراء إصلاحات إقتصادية توفر للمواطن حياة كريمة ، وأشاد سعادته بالتنسيق المحكم بين القوات النظاميةK مثمنا جهود جهاز الأمن والمخابرات في الحفظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وإسناد خطط وجهود الجهاز التنفيذي لتوفير وضمان إنسياب السلع والخدمات.

جاء ذلك لدى لقائه أمس بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. ودعا البشير المواطنين لعدم الإلتفات لمروجي الشائعات والحذر من محاولات التشكيك وزرع اليأس والإحباط، واعدا بإجراءات حقيقية ملموسة لإعادة ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي .

من جانبه أكد الفريق أول صلاح عبد الله المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني إلتفاف قوات الجهاز حول قائدها الأعلى ، وإضطلاع الجهاز بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية، مشيرا الى إلتزام الجهاز بالمعايير المهنية وإحترامه لحق التعبير السلمي، محذرا من أن المساس بالممتلكات العامة وترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم خطا أحمرا .

وكان رئيس الجمهورية قد تلقى تنويرا ضافيا حول مجريات الأحداث وتداعياتها، واطمأن على الإجراءات التي تم إتخاذها.