البشير يقف على انسياب التحويلات النقدية للبلاد

وقف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، على ترتيبات البنك المركزي لفتح القنوات المصرفية مع الدول العربية والأجنبية لانسياب التحويلات إلى داخل البلاد لتسهيل التعامل المصرفي وزيادة حجم موارد النقد الأجنبي بما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف.

واطلع البشير من محافظ بنك السودان المركزي د. حازم عبدالقادر ببيت الضيافة، ليل الإثنين، على نتائج زيارة المحافظ إلى دولة الإمارات العربية بغرض توفير بعض السلع الاستراتيجية كالقمح والجازولين، مشيراً إلى عقد ترتيبات مع الجانب الإماراتي لتوفير تلك السلع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبدالقادر، أنه أطلع رئيس الجمهورية على الخطوات الرقابية التي اتخذها البنك على البنوك التجارية لضمان وصول حصائل الصادرات السودانية إلى داخل البلاد وضمان معاملة البنوك بشفافية باعتبار أن النقد الأجنبي أصبح يمثل تحدياً للحكومة.

وكشف محافظ البنك المركزي عن إصدار البنك قراراً بفصل نائب مدير عام مصرف الساحل والصحراء بالسودان، بجانب فصل ثلاثة مديري فروع لذات المصرف نسبة للممارسات الخاطئة فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وحصيلة الصادر، لافتاً إلى توجيه إنذار لبعض البنوك نسبة لبعض المخالفات وتحذيرها بسحب الترخيص في حال تكرار مخالفاتها في مجال الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى حظر تعامل أحد المصارف في الصادرات والواردات.

وكالات