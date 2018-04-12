البشير يقود وفد السودان للقمة العربية بالدمام

يتوجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، يوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية مترئساً وفد السودان المشارك في القمة (29) لجامعة الدول العربية التي تنعقد بالدمام على مستوى الملوك ورؤساء الدول والحكومات يومي 14 و15 أبريل الجاري.

ويتضمن جدول أعمال القمة، الأمن القومي العربي، وموضوع القدس والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات في المنطقة العربية وعلى رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

وتناقش القمة كذلك مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال خاصة مايتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم جزر القمر والصومال، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات، بالإضافة إلى باقي البنود الدائمة على أجندة القمة العربية.

وتبحث القمة تقارير مرفوعة إلى القادة، والتي تشمل تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك ثم تقرير رئاسة القمة عن نشاطات هيئة متابعة تنفيذ القرارات والإلتزامات.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية، -بحسب وكالة السودان للأنباء- وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور، ووزير الدفاع عوض بن عوف، ووزير المالية محمد عثمان الركابي، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية حاتم حسن بخيت مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية.

وكالات