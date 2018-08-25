البطولة العربية.. مواجهات عرب “افريقيا وأسيا”.. تفوق كاسح للقارة السمراء

ساعات قليلة، وتنتهي أولى مراحل البطولة العربية للأندية بشكلها الجديد، وسط تفوق كاسح لأندية القارة السمراء فيما يخص مواجهتها مع عرب أسيا.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد قام بتعديل نظام البطولة العربية، لتصبح مواجهات مباشرة بين الأندية “خروج المغلوب” وفقا لنتائج مباريات الذهاب والإياب، وحددت 6 مليون دولار جائزة مالية للبطل.

وأقيمت حتى الأن، 12 مواجهة في دور الـ32 بين أندية عرب أسيا وافريقيا، بواقع 10 مواجهة “ذهاب”، و2 مواجهة “اياب”، في حين اقيمت 4 مواجهات خالصة عرب أسيا، ومباراة بين عرب افريقيا، في حين تأجل الصدام الثاني لعرب إفريقيا بين الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي.

وحققت أندية عرب افريقيا 7 انتصارات مقابل انتصار وحيدة لعرب أسيا، بينما انتهت 4 مواجهات بالتعادل.

ويعد فريق العين الإماراتي رغم وداعه للبطولة، هو الوحيد “حتى الأن” الذي حقق انتصارا لفرق عرب أسيا، بينما وفاق سطيف واتحاد العاصمة والمولودية من الجزائر، والمريخ السوداني، والرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي والإسماعيلي تفوقت من إفريقيا.

أندية عرب افريقية احرزت 17 هدفا في شباك نظيرتها من قارة أسيا، واستقبل 8 أهداف.

ونجحت أندية وفاق سطيف الجزائري والمريخ السوداني في اقصاء العين الإماراتي والجيش السوري من دور الـ32، وحجز مقعد بدور الـ16 لكأس العرب للأندية الأبطال.

ومن المقرر، أن يشهد شهر سبتمبر المقبل مواجهات مرحلة الإياب، والتي ستحدد باقي المتأهلين لدور الـ16 لكأس العرب للأندية الأبطال بالشكل الجديد.

ونرصد لكم بالنتائج، مواجهات عرب اسيا وافريقيا بكأس العرب للأندية الأبطال:

– العين الإماراتي 1-2 وفاق سطيف الجزائري.

– الجيش السوري 1-3 المريخ السوداني.

– وفاق سطيف الجزائري 0-1 العين الإماراتي.

– القوة الجوية العراقي 0-1 اتحاد الجزائر.

– الرفاع البحريني 1-2 مولودية الجزائر.

– النفط العراقي 1-1 الصفاقسي التونسي.

– السلام اللبناني 1-2 الرجاء المغربي.

– الزمالك 0-0 القادسية الكويتي.

– المريخ السوداني 1-1 الجيش السوري.

– النجم الساحلي التونسي 3-1 الرمثا الأردني.

– الإسماعيلي 2-0 الكويت الكويتي.

– الأهلي 0-0 النجمة اللبناني.

كتب: أيمن جيلبرتو- يللا كورة