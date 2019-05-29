البنك الزراعي : توفير (3,6) مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين

الخرطوم (smc)

فاقت إنتاجيته (6,9) مليون جوال

كشف البنك الزراعي عن تسلمه (3,889,066) جوال قمح عبر السداد العيني والشراء من المزارعين، في وقت أشار فيه إلى إستلامه (3,597) مليار جنيه من البنك المركزي لشراء القمح من المزارعين بمناطق الإنتاج المختلفة بالبلاد منذ بداية الحصاد وحتى الآن.

وأوضح تقرير للبنك حول شراء القمح تحصلت عليه (smc) إن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح فاقت الـ(720) ألف فدان، مبيناً أن عمليات الحصاد تجاوزت حتى الآن (530) ألف فدان بإنتاجية بلغت (6,910,706) جوال ، كاشفاً عن توفير البنك المركزي وآلية محفظة التمويل المكونة من شركات المطاحن (3,696) مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين.

وأكد التقرير إن عمليات الحصاد تجاوزت 73% بمتوسط انتاج (12) جول للفدان، متوقعاً إنتاجية تفوق (8,6) مليون جوال لعمليات حصاد القمح لهذا العام.