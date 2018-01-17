البنك المركزي يؤكد الإستمرار في شراء الذهب بأسعار مجزية

قال حازم عبدالقادر محافظ بنك السودان المركزي إن البنك مستمر في شراء كل الذهب المنتج وبأسعار عالية ومجزية للمنتجين حرصاً على موارد البلاد وثرواتها وتشجيعاً للمعدنين.

وأبان أن البنك بقوم بالترتيب للشراء عبر بعض الوكلاء المتواجدين بمناطق الانتاج، مشيراً الى وجود غرف خاصة بالذهب ببفروع البنك المنتشرة بولايات البلاد.

وعدد عبد القادر أسباب مضي البنك المركزي للمضي قدماً في ممارسة شراء وبيع الذهب وفقاً لقانونه، وأهمها ان الذهب يمثل عملة قابلة للتداول ويستخدم أيضاً كعملة إحتياطي عالمي في كافة البنوك المركزية، كما أن الدول تقوم عادة بالسيطرة عليه بالاشراف الكامل علي تجارته مثله مثل ثروات باطن الأرض.

وقال لوكالة السودان للأنباء أن السياسة الحالية في أمر البترول بالاضافة الى ظروف السودان بعد فقدان أكثر من 75 % من موارد البلاد من النقد الأجنبي، حتمت علي البنك المركزي إستخدام حصيلة عائدات صادر الذهب لتعويض فاقد عائدات البترول معتبراً أن السعر الذي يقدمه البنك المركزي لشراء الذهب من أفضل الأسعار ترغيباً للبيع ومحاربة لتهريب الذهب لخارج البلاد .

وأوضح عبد القادر أن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع شرطة الجمارك والسلطات الأخري للحد من عمليات تهريب الذهب والجهود متواصلة بالسياسات وبالمراقبة المباشرة .