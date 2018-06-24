التحرير والعدالة يعلن موافقته على قانون الإنتخابات

قال ان هناك مساحة للنقاش حوله

الخرطوم (smc)

أعلن حزب التحرير والعدالة موافقته على قانون الانتخابات، فى وقت طالب فيه جميع قوى الحوار الوطنى بالتماسك والتوافق حول أمهات القضايا التى تدعم الاستقرار وتدفع بالبلاد للأمام.

وقال تاج الدين بشير نيام الناطق الرسمى باسم الحزب لـ(smc) انهم متفقون تماماً على قانون الانتخابات وان هناك مساحة للنقاش حوله مؤكداً انه ليس هناك أي سبب للاختلاف خاصة فى المرحلة الحالية.

واضاف نيام ان الحوار الوطنى وضع حدا لكل النقاط التى من المتوقع ان تشكل خلافاً بين القوى السياسية مؤكدا ان المرحلة القادمة مهمة وتتطلب اتفاق الجميع.