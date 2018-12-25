التحقيقات تكشف عن تحريض الشيوعي لعضويته لإسناد عمليات التخريب

خاص (smc)

كشفت التحقيقات الأولية عن قيام الحزب الشيوعي بتحريض عضويته لإسناد عناصر حركة المتمرد عبدالواحد محمد نور ، للقيام بعمليات تخريب لمراكز خدمات المواطنين وحرق المرافق الإستراتيجية بالدولة ، وذلك عقب ضبط مجموعة من كوادر الشيوعي كانت تعمل على إدارة التظاهر وتحريض المواطنين بعدد من الولايات.

وأكدت مصادر عدلية لـ(smc) إن التحقيقات أشارت لوجود تنسيق بين حركة عبدالواحد والحزب الشيوعي لإستنفار عضويتهم للعمل بشكل قوي لتخريب ونهب وإتلاف الممتلكات الحكومية والخاصة، مع التركيز على مراكز خدمات المواطنين خاصة محطات الكهرباء والمياه ومخازن السلع.

وقالت إن عمليات الشغب التي شهدتها عدد من الولايات خلفت الكثير من الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة شملت حرق بعض مباني أمانات الحكومات بالولايات والمجالس التشريعية ودور حزب المؤتمر الوطني ومخازن ديوان الزكاة ومحطات الكهرباء والمياه وعدد من مراكز خدمات المواطنين وغيرها من المؤسسات.