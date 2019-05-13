التحقيق حول أموال نفير نهضة شمال كردفان

اصدر اللواء الركن محمد الخضر محمد حامد والي ولاية شمال كردفان المكلف قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالابيض قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في مال نفير نهضة شمال كردفان برئاسة رئيس الادارة القانونية بالولاية وعضوية مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية وآخرين.

واشار القرار الذي تحصلت (سونا) على نسخة منه الى أن اللجنة ستقوم بالتحقيق في كل ما يثار في الرأي العام من تجاوزات حول اموال ومشروعات نفير نهضة شمال كردفان. واشار الى أن اللجنة سترفع تقريرا مفصلا عن ما قامت به من عمل للوالي المكلف في مدة اقصاها شهر من تاريخ التوقيع عليه. وامن القرار على الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل إنفاذ مهامها واوضح القرار أن اللجنة ستؤدي اليمين وذلك انفاذا لاداء مهامها.

الى ذلك رحب عدد من مواطني الولاية بهذا القرار الذي يعد من أهم القرارات التي انتظروها طويلا . واشاروا في استطلاعات لوكالة السودان للأنباء اليوم إلى أن رسوم نفير نهضة شمال كردفان التي كان يتم تحصيلها واستقطاعها من الجميع في السابق كانت من الاسباب الرئيسية لارتفاع السلع الغذائية، مؤكدين اهمية مراجعة كافة الاستقطاعات والمبالغ التي تجمعها باسم النفير. واشادوا بوالي الولاية المكلف على اتخاذه لهذا القرار.

سونا