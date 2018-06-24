التعادل الإيجابي يحسم مواجهة اليابان والسنغال

ساد التعادل الإيجابي 2-2 مباراة المنتخب الياباني ونظيره السنغالي اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

وافتتح المنتخب السنغالي التسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 11، وعادل لمنتخب الساموراي تاكاشي إينوي في الدقيقة 34.

وعاد المنتخب السنغالي للتقدم في النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 71 عن طريق موسى واغي، ولكن الياباني كيسوكي هوندا أدرك التعادل مجددا لمنتخب اليابان في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل رفع المنتخبان رصيديهما إلى 4 نقاط لكل منهما ويتقاسمان صدارة المجموعة الثامنة التي تشهد في وقت لاحق اليوم مباراة مصيرية بين المنتخبين الكولومبي والبولندي والخاسر منهما سيودع المونديال الروسي.