الجامعة العربية: نسعى للوصول لصيغة توافقية للمرحلة الإنتقالية بالسودان

الخرطوم (smc)

أكدت الجامعة العربية دعمها للحوار بين الأطراف السودانية والسعى لبناء الثقة بينهم من أجل تجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية.

وأعلنت الجامعة في بيان لها وصول وفد إلى العاصمة الخرطوم لدعم “استئناف الحوار” بين المجلس العسكري والقوى السياسية والمدنية ، مبيناً أن زيارة الوفد تأتي في سياق التزام الجامعة العربية بمساندة الأطراف في السودان ودعوتها إلى استئناف عملية التفاوض والعمل على بناء الثقة فيما بينها بما يكفل التوصل إلى توافق وطني عريض.

الجدير بالذكر أن وفد جامعة الدول العربية الذي وصل الخرطوم يأتي يترأسه الدكتور خليل الزوارني الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية.