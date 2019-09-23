الجبهة الثورية: إجتماعات القاهرة تناقش الترتيبات الإجرائية لبدء التفاوض

الخرطوم (smc)

كشفت عن إجتماع لنداء السودان نهاية الشهر الجاري بالقاهرة

أكدت الجبهة الثورية أن إجتماعات القاهرة ستناقش الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة، مبينة أنهم متفائلون بالخروج بنتائج إيجابية في توحيد الرؤى التفاوضية.

وكشف التوم هجو القيادي بالثورية لـ(smc) عن عقد إجتماع لنداء السودان نهاية سبتمبر الجاري عقب إجتماعات الجبهة الثورية بالقاهرة ، مبيناً أن إجتماعات الثورية بالقاهرة تأتي في إطار الدعم الدعم والمساندة من مصر بإعتبارها رئيساً للإتحاد الأفريقي.

وأوضح هجو أن الجبهة الثورية ستطرح عدداً من القضايا بشأن السلام وعلى رأسها إستكمال الترتيبات والتجهيزات للمفاوضات المقررة إنطلاقها منتصف أكتوبر القادم بمبادرة من الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان.