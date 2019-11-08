الخرطوم (smc)

أكدت الجبهة الثورية إلتزامها بالدخول في المباحثات التي ستقام في العاصمة جوبا في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري حسب الإتفاق الذي وقع مع الوفد الحكومي مؤخراً، مشددة على ضرورة الإلتزام بالإتفاق الموقع مع الحكومة الشهر الماضي خاصة فيما يتعلق بإشراكها ضمن الولاة المدنيين وعضوية المجلس التشريعي.

وقال محمد إبراهيم القيادي بالجبهة الثورية في تصريح لـ(smc) أن الجبهة متمسكة بإعلان جوبا، مبيناً ان خرق الاتفاق يعني الرجوع للمربع الأول، مؤكداً ان الثورية لم تتوصل لإتفاق على تجاوز نص الولاة والمجلس التشريعي.

وأضح إبراهيم ان الجبهة الثورية ترفض أي خرق لإتفاق إجراءات بناء الثقة الذي وقع في الشهر السابق مع الوفد الحكومي المفوض، مبيناً ان تعيين الولاة والمجلس دون مشاركتهم يعني نقض العهود والمواثيق، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول.