الخرطوم (smc)

كشفت الجبهة الثورية عن عقد أول إجتماع لها عقب إعادة هيكلتها برئاسة د. الهادي يحي، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا في الرابع من أكتوبر الجاري ، من أجل الترتيب لبدء التفاوض مع الحكومة.

وقال أحمد الدفينة القيادي بالجبهة الثورية في تصريح لـ(smc) إن الإجتماع سيصاحبه ورشة تحضيرية تناقش بشكل عام القضايا الخاصة بالجبهة وسير التواصل مع الحكومة بشأن المفاوضات التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، كاشفاً عن تشكيل (4) لجان على رأسها لجنة ترتيبات ما قبل التفاوض مع الحكومة بجانب لجنة إطلاق الأسرى والمحكومين سياسياً ولجنة مراجعة قوائم المحظورين من السفر بالإضافة إلى لجنة إعادة الممتلكات التي تم مصادرتها من قبل الحكومة السابقة.

وأكد الدفينة إلتزام الجبهة الثورية بإعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه مع المجلس السيادي بعاصمة جنوب السودان جوبا.