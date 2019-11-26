الخرطوم (smc)

كشفت الجبهة الثورية عن إجتماع مرتقب مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء خلال الساعات القادمة، في وقت أعلنت فيه مواصلة لجان التواصل إجتماعاتها بشأن إستكمال عمليات السلام.

وقال التوم هجو رئيس المجلس التشريعي بالجبهة الثورية في تصريح لـ(smc) أن الإجتماع سيناقش مسار السلام وقضايا الولاة والمجلس التشريعي، مبديا تحفظه على تعيين الولاة من جانب واحد وعدم إشراكهم في هذا الشأن.

وأوضح هجو أن إعلان جوبا أكد علي ضرورة إرجاء تعيين الولاة إلي حين الإتفاق علي سلام شامل وعادل بين جميع المكونات، مشيراً إلي أن الخيارات مفتوحة أمامهم في حال عدم الإلتزام بإتفاق جوبا.