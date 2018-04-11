الجزائر: أكثر من 250 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية قرب العاصمة

أعلن التلفزيون الجزائري مقتل 257 شخصا في تحطم طائرة عسكرية الأربعاء بعد إقلاعها من قاعدة بوفاريك الجوية في ولاية البليدة (نحو 30 كلم جنوب العاصمة).

من جانبه كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس أن من بين الضحايا 26 عضوا من جبهة البوليساريو. وهذا التصريح أدلى به ولد عباس لمحطة “النهار” دون تقديم تفاصيل عن عدد القتلى في الحادث.

وكانت الطائرة متجهة إلى تندوف في جنوب غرب البلاد حيث توجد مخيمات للاجئين جراء النزاع على الصحراء الغربية الممتد منذ فترة طويلة.

وبثت محطات التلفزيونية المحلية مشاهد تظهر فيها الطائرة مشتعلة. وذكر مصدر عسكري أن الطائرة من طراز “إليوشن آي إل 76”.

وسارعت مئات سيارات الإسعاف وعشرات مركبات الإطفاء إلى المكان.

ويذكر أنه في فبراير 2014، قضى 77 شخصا من عسكريين وأفراد عائلات عسكريين في سقوط طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع كانت تقوم برحلة بين تمنراست على بعد الفي كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية وقسنطينة (450 كلم شرق العاصمة).

وكالات