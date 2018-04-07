الجزائر تتطلع للإستفادة من تجربة الادخار “السودانية” في الصيرفة الاسلامية

قال رئيس الاتحادية النقابية للعاملين بالبنوك الجزائرية زبيرى محمد إن بلاده ستستفيد من كثيرا من تجربة الصيرفة الاسلامية السودانية.

واكد لدى لقائه مدير عام مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية برئاسة المصرف بالخرطوم أمس الاول اكد على اهمية نقل تجربة المصارف السودانية في تقديم التمويل الاسلامي الى الجزائر.

وتوقع زبيري ان تبدا بلاده في تطبيق الصيرفة الاسلامي خلال الشهرين القادمين وابان ان الاهتمام المتزايد وسط مختلف القطاعات التي تتعامل مع البنوك بالجزائر من شانه الدفع بتعجيل نقل التجربة السودانيه الى هناك.

وابدى رئيس الاتحادية النقابية الجزائري اعجابه بتجربة مصرف الادخار في تقديم التمويل المصرفي للتنمية الاجتماعية مؤكدا ان الادخار ياتي في طليعة المصارف العامله في المجال الاجتماعي

وقدم مدير عام مصرف الادخار والتنمية الاستاذ الزين عمر الحادو شرحا مفصلا لطبيعة عمل المصرف للوفد الجزائري وقال ان المصرف يقدم التمويل الاصغر لاكثر من (60) الف اسرة سنويا مستخدما مختلف الصيغ المصرفية الاسلامية مشيرا الى ان ذلك يتم من خلال استخدام المصرف لاحدث وسائل التقنية المصرفية.

وذكر الحادو ان المصرف اصبح الان يقدم التمويل الاصغر للمستهدفين عبر موقعه على الانترنيت وابان ان الشبكة العربية للتمويل الاصغر (سنابل) صنفت مصرف الادخار ضمن افضل عشرة بنوك تقدم التمويل الاصغر والتنمية الاجتماعية في الوطن العربي.

ومن جانبه ذكر يوسف العبيد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمصارف وشركات التأمين بالسودان ان النقابة العامة وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الجزائرية تهدف الى تسهيل ايجاد مراسلين للمصارف في البلدين بجانب تبادل التجارب وتدريب العاملين في المصارف