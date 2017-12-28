الجيش اليمني يسيطر على مديريتي نعمان وناطع في البيضاء

أفادت مصادر مطلعة للعربية نت أن الجيش اليمني، بسط الخميس، سيطرته على مديريتي نعمان وناطع في البيضاء.

وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في محافظة البيضاء، مند يومين حيث استعادت مواقع استراتيجية عدة في المحافظة، أهمها موقع الثعالب.

وكان الجيش اليمني، قد حرر يوم الاثنين الماضي، بإسناد من التحالف_العربي بقيادة السعودية، مديرية الملاجم، ثالث مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن، في تقدم ميداني كبير ومتسارع، في العملية العسكرية لتحرير المحافظة، وسط انهيار وفرار ميليشيات الحوثي الانقلابية.

إلى ذلك أعلن الجيش اليمني مقتل 80 قياديا بارزا من ميليشيات الحوثي في معارك مع قوات الجيش الوطني وغارات التحالف منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري في عدد من الجبهات التي تشهد مواجهات مستمرة وسط انهيارات حوثية كبيرة.

وكشف الجيش اليمني أيضا أن الميليشيات خسرت خلال الأسبوع المنصرم 300 من عناصرها وقيادات ميدانية في جبهة بيحان شبوة، فضلاً عن مقتل قيادات ميدانية حوثية في جبهات البيضاء، وصنعاء، وحجة، وصعدة، والضالع، والحديدة، والجوف.