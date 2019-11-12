الخرطوم (smc)

كشفت قوي الحرية والتغيير عن إتصالات مع الحركات المُسلّحة لتحقيق السلام الشامل وحسم القضايا العالقة، في وقت أكدت فيه إن المشاورات ما زالت مستمرة بشأن تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة.

وقال ساطع الحاج القيادي بقوي الحرية والتغيير لــ(smc) إن إعلان المجلس التشريعي وتعيين الولاة مرتبط بإعلان إتفاقية السلام الشامل، مشيراً إلي أن عملية السلام تسير بُخطي جادة عبر إتصالات رفيعة المستوي، مبيناً أن إعلان المجلس التشريعي يحتاج لفترة من الزمن لإرتباطه الكامل بمسار عملية السلام.

وأكد الحاج إن إتفاقية السلام تسير بوتيرة تصاعدية عبر إتصالات ومحاولات للوصول لتحقيق سلام دائم بالبلاد.