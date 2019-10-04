الخرطوم (smc)

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير أن حسم إختيار الولاة المدنين للولايات سيتم خلال الايام المقبلة.

وأكد وجدى صالح الناطق الرسمى باسم تنسيقية الحرية و التغيير لــ (smc) إنتهاء الجدل حول الوثيقة الدستورية بالقرار الذي صدر عن الإجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء ، مبيناً أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام سيتم خلال ساعات.

وقال صالح ان جميع مؤسسات السلطة الانتقالية ( مجلس السيادة والوزراء ) وقوى الحرية والتغيير وقوى الثورة ستنتقل لاستكمال عملية البناء وتحقيق اهداف الفترة الإنتقالية.