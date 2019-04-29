الحرية والتغيير: سلمنا رؤيتنا لإدارة الفترة الإنتقالية

قال المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المشتركة للتفاوض مع المجلس العسكري ممثل قوي إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مساء اليوم انه لم يتم الاتفاق علي نسب تشكيل المجلس السيادي المدني العسكري وانهم لايريدون التصعيد مع المجلس العسكري لذلك تم تجاوز ذلك في الوقت الراهن والاتفاق على مواصلة التفاوض ومناقشة كيف يتم حكم الفترة الإنتقالية مشيرا الي أن قوي إعلان الحرية والتغيير سلمت المجلس العسكري رؤيتهم كاملة لإدارة الفترة الإنتقالية عبر برنامج “الدستور الإنتقالي” .

وأوضح يوسف أن المجلس العسكري خلال الإجتماع طرح عدد من المطالب أولها فتح مسار السكة حديد لنقل المواد الضرورية إلى الولايات، وفتح كباري “كوبر والحديد” الرابطه مع بحري، وإزالة المتاريس والحواجز من الطرق الرئيسية والقومية .

وأكد يوسف أن قوي إعلان الحرية والتغيير والمعتصمون أكدوا إلتزامهم بفتح مسار القطارات في أي وقت وكشف عن إتفاق مع إدارة السكة حديد لتحديد مواعيد لتسيير القطارات، وبشأن فتح الكباري أكد أنه ليس لديهم مانع لفتح مسار كوبري “كوبر” وتراجع المعتصمون من محيطه، لكنه قطع بأنه لايمكن فتح كبري الحديد بإعتبار أنه يقع في ساحة الإعتصام، وقال “أكدنا للمجلس أنه ليس لدينا متاريس وحواجز في الطرق الأخري والقومية عدا ساحة الإعتصام “.