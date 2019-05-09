الحرية والتغيير: متمسكون بنقل السلطة للمدنيين

أكد تجمع إعلان قوى الحرية والتغيير، عدم التراجع عن مطلب نقل السلطة للمدنيين، وقطع بأنه سيواصل التعبئة والتصعيد من خلال الاعتصام والعصيان المدني حتى يتم نقل السلطة للمدنيين، وأنهم مع التفاوض المباشر والجاد مع قضايا الوثيقة. وقال القيادي بالتجمع، خالد عمر يوسف، في المؤتمر صحفي ظهر يوم الأربعاء، إن إعلان قوى الحرية والتغيير سيواصل التعبئة والتصعيد من خلال الاعتصام والعصيان المدني، وتابع “نحن غير راغبين في الدخول في مناورات سياسية، واتهم المجلس باستخدام الأساليب القديمة في المحافظة على السلطة”، مبيناً أن رد المجلس على الوثيقة الدستورية جاء مخيباً للآمال.

إلى ذلك أوضح القيادي بالتجمع، مدني عباس مدني، أن أي حديث عن انتخابات مبكرة محاولة لشرعنة النظام القديم وتقود لما لا يحمد عقباه. وحول الحوار المدني المدني، أبان أن الحوار مع الآخرين سيتواصل ولا يمكن استبدال الإقصاء بالإقصاء، مؤكداً تجاوز قوى إعلان الحرية والتغيير لخلافاتها،

مشيراً إلى مناشدة قوى الحرية والتغيير لحركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور لأن تكونا جزءاً من العملية، مبيناً أن هناك نقاط خلاف يمكن تجاوزها بالحوار المباشر.

وكالات