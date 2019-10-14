الخرطوم (smc)

قال إنها وجدت تجاوباً من عدد من القيادات

كشف الحزب الإتحادي الأصل، عن تحركات وإتصالات مكثفة يقودها الحزب مع قيادات وفصائل الحزب الإتحادي من أجل لم الشمل ووحدة كيان الحزب، مؤكداً أن التطورات التي تشهدها الساحة تستوجب الوحدة وعدم التجزئة.

وقال القيادي بالحزب ميرغني مساعد في تصريح لـ(smc) أن الإتصالات وجدت تجاوباً من قيادات مجموعات الحزب أبرزها إشراقة سيد محمود وعلي السيد والشريف الهندي، مشيراً إلى أن الوحدة خير سند للحركة الإتحادية والسودان بصورة شاملة.

وأشار مساعد إلى وجود تحركات وجهود لتشكيل لجنة من أجل لم الشمل توطئة لعقد مؤتمر عام للحزب، داعياً جميع فصائل الحزب من أجل العمل لوحدة الحركة الإتحادية كما كانت في العام 1967م.

الجدير بالذكر أن الجهود التي بذلها الحزب الإتحادي الأصل للم الشمل أفلحت مؤخراً في توقّيع إتفاق مع الاتحادي (المسجل) للوحدة، ووقع إنابة عن (الأصل) جعفر الميرغني وعن الأخير السماني الوسيلة.