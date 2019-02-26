الحكم الإتحادي: لا محاصصة في تشكيل حكومات الولايات

الخرطوم (smc)

أعلن وزارة الحكم الإتحادي أن تكوين حكومة الولايات سيكون من (5) وزارات فقط، مشيرة إلى توجه الولاة الجدد لتسلم مهامهم من الولاة السابقين.

وقال صديق جمعة وكيل الوزارة في تصريح لـ(smc) إن أول قرارات الولاة الجدد هو تكليف مدراء الوزارات والمدراء التنفيذيين للمحليات بتصريف أعمال الوزارات والمحليات، مبيناً أن إستمرار التكليف لم يحدد بمدة زمنية، مؤكداً إن إستمراراهم متروك للوالي وحسب تقديرات والترتيبات الخاصة بهم.

وأوضح جمعة إن الولاة تلقو توجيهات من رئيس الجمهورية ووزير ديوان الحكم الاتحادي بتشكيل حكوماتهم من كفاءات، مبيناً أنه لن تكون هنالك محاصصة في التشكيل الجديد.