الحكم الإتحادي يدعو للتنسيق في تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية بالولايات

الخرطوم (smc)

أكد وكيل ديوان الحكم الإتحادي صديق جمعه باب الخير، على أهمية التنسيق في تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية بين حكومات الولايات والشركات العاملة بالتعدين بهذه الولايات، والعمل على تحديد المشروعات التي تعم بالفائدة على المجتمعات المحلية وتحقيق الرضاء المجتمعي للمواطنين بحسب الإتفاقيات الموقعة بأن جزء من عائدات الشركات تنعكس على المجتمعات بالولايات في شكل خدمات.

واوضح باب الخير عقب لقائه وكيل وزارة المعادن المستشار د. عباس الشيخ محمد صالح أن اللقاء تطرق إلى عدد من الموضوعات حول التنسيق بين الولايات والوزارة في المركز، بجانب الوقوف على دور الوزارة في مراقبة العمل التعديني من حيث البيئة التي تشكل هاجس للناس في إستخلاص الذهب.

من جانبه أشار وكيل وزارة المعادن إلى أهمية التنسيق بين الأخوة في الولايات والقيادات المجتمعية فيما يختص بتنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية .