الحكومة: الأجهزة الأمنية قامت بحماية المحتجين

قالت أنها لم ولن تتوقف عن إيجاد الحلول الإقتصادية

الخرطوم (smc)

قالت الحكومة إن الشعب السوداني لم يخذل المشروع ولا القضايا الوطنية ، مبينة أن البلاد تتمتع بمساحة من الحرية وفق ما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

وأكد وزير الدولة بوزراة الإعلام والإتصالات د. مأمون حسن إبراهيم في تصريح لـ(smc) إن الدولة لم ولن تتوقف عن إيجاد الحلول الإقتصادية، مشيراً إلى أنها بادرت وإعترفت بالإشكالات والإختلالات الموجودة في القضية الإقتصادية، مؤكداً أنها تعمل على معالجتها وفق طرق مختلفة، مبيناً أن التعبير عن الرأي أمر مشروع وتنظر إليه الدولة من باب الحرية، موضحاً أن الأجهزة الأمنية في إطار متابعاتها المختلفة تقوم بواجباتها وقامت بحماية المحتج نفسه.

وحيا وزير الدولة كل المؤسسات العسكرية التي قامت بحراسة البلاد ولم تتخاذل في يوم من الأيام، مشيراً إلى أن القضايا العارضة لن تجعل الناس يتراجعون عن قضية الحريات.