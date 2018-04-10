الحكومة تتسلم الدعوة للقاء الحركات الدارفورية ببرلين

الخرطوم (smc)

أكد د. أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية فيما يلي الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، تسلم الحكومة الدعوة للقاء الحركات الدارفورية بالعاصمة الألمانية برلين والمقرر عقده يومي 16 و17 من أبريل الجاري.

وكشف د. أمين في تصريح لـ(smc) عن وصول الدعوة للحكومة للقاء الحركات، مبيناً أن الحكومة ستلتقي الحركات وستستمع إليها ومن ثم ستقوم بالنظر في آرائها.

وحول حديث مجلس السلم والأمن الافريقي وعزمه على اتخاذ تدابير لازمة للتعامل مع الحركات المسلحة، حال رفضها اللحاق بعملية السلام، وقال عمر إن مجلس السلم والأمن مهمته التأكد من أن الحركات السالبة لن تؤثر على إستقرار الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن يسير في الاتجاه الصحيح.