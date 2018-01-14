الحكومة توفر (60) مليون جنيه لتكملة مطار زالنجي

زالنجي (smc)

كشفت حكومة وسط دارفور عن توفير الحكومة الاتحادية مبلغ (60) مليون جنيه لإنشاء مطار زالنجي الذي سيكتمل العمل فيه خلال أربعة أشهر لإستقبال الرحلات الجوية.

وقال مدثر عمر آدم وزير التخطيط العمراني بالولاية لـ(smc) إن تكلفة إنهاء المطار التي وفرتها الحكومة الاتحادية سيتم صرفها عبر ضمانات بنكية، مؤكداً حرصهم على إنهاء المطار الذي يشرف على إنشاؤه سلاح المهندسين في موعده المحدد.

وكشف عمر عن رصد مبلغ مقدر من ميزانية هذا العام لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في مجال المياه والكهرباء والطرق.