الحكومة: حركة عبدالواحد تستفز الجيش لإجهاض وقف إطلاق النار

قالت وزارة الخارجية، يوم الجمعة، بأن حركة تحرير السودان “بقيادة عبدالواحد نور”، تقوم بتنفيذ هجمات “استفزازية” في منطقة جبل مرة بدارفور لأجل دفع القوات المسلحة للرد العسكري وإجهاض وقف إطلاق النار الأحادي.وتأسفت الوزارة في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمها السفير قريب الله الخضر، على انطلاء “أعمال الغش” التي مارستها “حركة عبدالواحد” على جهات دولية سارعت لإصدار بيانات تتحدث عن وقوع مواجهات عسكرية وحالات نزوح جديدة.

وأوضح الخضر أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت سلسلة من الاعتداءات الإجرامية وعمليات النهب والسطو نفذتها حركة عبدالواحد، على بعض قرى الرُحّل حول جبل مرة بولاية وسط دارفور.

وأردف “هدفت تلك الهجمات الاستفزازية المعزولة في هذا التوقيت لدفع القوات المسلحة السودانية للرد العسكري ومن ثم إجهاض وقف إطلاق النار الأحادي المعلن من جانب الحكومة، والزعم بتجدّد المواجهات العسكرية بغرض التشويش على التنفيذ الجاري لاستراتيجية خروج “يوناميد””.

وأكد الخضر مواصلة حكومة السودان في التزامها بحرصها على أمن وسلامة المواطنين، والتمسك بوقف إطلاق النار ومواصلة الجهود لاستكمال عملية السلام والإعمار والتنمية، والتزامها بضمان حرية الحركة ووصول “يوناميد” وكل المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

ودعا الخضر المجتمع الدولي بصفة عامة ومجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليين بوجه خاص، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة ضد قيادة مجموعة عبدالواحد محمد نور “التي تمتهن نهب المواشي وحرق القرى وترويع وتشريد المدنيين الأبرياء الآمنين”.