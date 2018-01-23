الحكومة: مشاورات مع الأحزاب لتسمية رؤساء المفوضيات

تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية

الخرطوم (smc)

أكدت الحكومة أن اللجان المختصة قد قطعت شوطاً كبيراً في الدراسات والإعداد لقيام المفوضيات التي أوصى بها الحوار، مشيرة إلى وجود مشاورات مع الأحزاب حول تسمية رؤساء المفوضيات تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية.

وقال د. أحمد بلال عثمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريح (smc) إن العمل يجري بخطى حثيثة من أجل إعلان تكوين المفوضيات، مشيراً إلى وجود مشاورات بين الأحزاب واللجنة العليا حول اختيار الأسماء والتوافق عليها من أجل تولي مهام تلك المفوضيات والتي توقع أن يتم الإعلان عنها قريباً.