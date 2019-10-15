تقرير:(smc)

وجدت دعوة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بوضع حد لخطاب الكراهية والتطرف الديني تجاوباً وارتياحاً من قبل الأوساط الشعبية والرسمية. وقال حمدوك في منشور بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “يجب أن نحتفي بالتنوع الذي تتميز به بلادنا، وأن نضع نهاية لخطاب الكراهية والتطرف الديني، وأن نعمل سوياً لإعادة بناء مستقبل بلادنا”.

ومعلوم ان المجتمع السوداني يتميز بالتسامح، والتعددية الفكرية والمذهبية بجانب إيمانه بأن الحوار وسيلة لمعالجة ظاهرة التطرف، وجميعها أسباب جعلت السودان خالياً من ظواهر التكفير والغلو الديني والتطرف خلال الفترة السابقة.

عمد علماء الدين في السودان على توصيف الجماعات المتطرفة بأنهم شباب غيورون على دينهم ووطنهم ولا تنقصهم النية الصالحة والحمية للحق والحماسة، لكن ينقصهم الفقه السديد لذلك تم الإتجاه نحو محاورة الشباب المتشدِّدين بواسطة العلماء، وتبصيرهم .

ومثلت تجربة الحوار الفكري في السودان تجربة رائدة وكبيرة في معالجة الغلو والتطرف، كما أرست فكرة المراجعات الفكرية مبدأً جديداً من الحوار الفكري المثمر الذي أخرج كثيراً من المغرر بهم من دائرة التطرف إلى دائرة الاعتدال.

ويعد السودان من اوائل الدول التى إبتدرت نهج الحوار الفكري وإيجاد معالجات لقضايا الفقر والبطالة والفساد، كمدخل لمحاربة ظاهرة التطرف ، كما أكد دعمه لجهود منع وسد ثغراته في وقت دعا فيه بعض الأئمة إلى إقامة مشروع للأمن الفكري وسط الشباب لتحصينه من الاختراق الديني والتكفيري والتطرف الديني، مع التشديد على ضرورة استيعاب متغيرات الظاهرة ومواجهتها بالحكمة والعقلانية، ومحاربة الظاهرة بإتباع الوسطية .

ويري مراقبون ضرورة إشاعة الحرية وفتح قنوات الحوار مع الشباب حول القضايا العامة، وابتدار حوار معهم حول جميع الموضوعات التي تقود إلى التطرف من شأنها أن تساعد في إندثاره، فضلاً عن فتح جميع القنوات الإعلامية بالفكر الواعي من أجل إشاعة الثقافة التي ستجعل الشباب يبتعد عن التطرف، مشيرين الى ان السودان نجح في عدم إتباع شبابه للتطرف لأن فيه مساحة كافية من الحرية، بجانب أن التدخل الأجنبي في السودان لا وجود له، لجهة أن التطرف ينبع في كثير من الدول لمناهضة الإستبداد العالمي ومقاومته وينتج كردة فعل طبيعية من الشباب لمناهضة العدوان العالمي علي بلدانهم. ويعتبر عدم وجود التطرف بشكله العنيف في السودان مؤشر إيجابي وهو مايستدعى استمرار منهج الحوار بين العلماء والشباب في الهواء الطلق لأن الحوار هو أفضل وسيلة للإقناع.

ويتمتع السودان بدرجة عالية من التسامح بل إنه ظل يقدم النموذج في تأصيل قيم التسامح الديني وترسيخ قيم التكافل بين المجتمعات كافة، ومثل أرض هجرة لكثير من الجنسيات في الجوار الإقليمي التي ذابت في المجتمع السوداني وتأثرت بثقافاته وسلوكه.

لاشك أن قضية التطرف الديني بحاجة لمزيد من التفكر والتدبر وإتخاذ حزمة من السياسات المتكاملة من قبل الدولة؛ لأن جزءاً من التطرف متعلق بالجانب الأمني، وآخر بالحوار الفكري والنقاش، لذلك لابد لها من مراجعة كل ما يجب مراجعته لسد الطريق على أي اتجاه متشدد أو متطرِّف أو قد يلجأ لإستخدام العنف في مواجهة المسلمين.

ويعتبر الفهم الخاطيء للدين هو أحد الأسباب التي تقود الشباب إلى الإنضمام للتطرف، إذ أن القاسم المشترك بين الشباب والتطرف هو الرغبة في التغيير والإصلاح ولكنها ضلت الطريق وانحرفت عن مساره، خاصة وأن للتطرف أشكال متعددة وظواهر متباينة وأنه يتبدل فيه الإستقطاب والخطاب بكثرة وإستمرار.

تحتم دعوة حمدوك بوضع حد لخطاب الكراهية والتطرف ضرورة البحث عن الحلول من خلال تنظيم الندوات ومنتديات الحوار التى يمكنها ان تضع حلول تناقش جذور الظواهر المساعدة على التطرف ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تنامي الظاهرة والمتمثلة في العطالة والفراغ الذهني وقلة التفكير الإيجابي فالقضية لها أبعاد كثيرة ونتائج متشعبة تحتاج إلى الإهتمام والعلاج من الدولة والمجتمع على حد سواء.