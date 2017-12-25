الخارجية: السودان سيشهد إنفتاحاً مدروساً لتحقيق أهدافه الكلية

خدمة لمصالحه السياسية والإقتصادية والدبلوماسية

الخرطوم (smc)

أكدت وزارة الخارجية أن السودان سيشهد إنفتاحاً كبيراً في علاقاته الخارجية وبخطوات مدروسة بما يخدم مصالحه السياسية والإقتصادية والدبلوماسية، مبينة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التبادل بجانب جهود اللجان الوزارية المشتركة لتحقيق أهداف السودان الكلية في هذه العلاقات.

وقال حامد ممتاز وزير الدولة بوزارة الخارجية لـ(smc) إن السودان شهد مؤخراً زيارات كبيرة لدول قوية ومؤثرة في الإقليم مثل روسيا وتركيا بجانب إنفتاحه على الأشقاء في الدول العربية خاصة دول الخليج العربي فضلاً عن الانفتاح على المستوى الأفريقي والتبادل الدبلوماسي الكبير الذي حدث على المستوى العام.

وأكد ممتاز أن السودان موعود بالمزيد من الإنفتاح على دول العالم، مبيناً أن وزارة الخارجية لديها تجارب عميقة وراسخة في العمل الدبلوماسي وخبرات كبيرة ولديها سفارات منتشرة بالخارج تعمل للإنفتاح وتحقيق أهداف المرحلة السياسية الحالية نحو توطيد العلاقات الخارجية الدبلوماسية مع دول العالم.