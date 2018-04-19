الخارجية تطالب الخبير المستقل بانتهاج الموضوعية عند تقديم تقريره

أكد وزير الدولة بالخارجية، محمد عبدالله إدريس، تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية وفقاً لولاية الخبير المستقل، أرستيد ننونسي، بتوفير الدعم الفني ورفع القدرات، وطالب إدريس، الخبير المستقل، باتباع الموضوعية والحياد عند تناوله أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في تقريره المقبل.

وبحث إدريس خلال لقائه بالخبير المستقل، يوم الأربعاء، وفق وكالة السودان للأنباء، سبل تعزيز التعاون بين السودان ومجلس حقوق الإنسان في مجال تقديم دعم فني حقيقي ورفع القدرات في مجال حقوق الإنسان، وقال الوزير إن السودان سجل تطوراً ملحوظاً في مجال تعزيز حقوق الإنسان بالبلاد خلال الفترة الماضية، مقارنة مع أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول الجوار.

من جانبه أثنى ننونسي على تعاون الحكومة السودانية معه في تيسير سبل أداء مهمته، وأنه سيعمد إلى حث المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الفنية، ورفع القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان في السودان.

وتوافق الجانبان على بحث سبل إرسال بعثة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بغرض مناقشة مرجعيات زيارة لفريق أممي لتقييم احتياجات السودان في مجال تقديم المساعدات الفنية ورفع القدرات.