الخارجية تنصح بعدم السفر إلى ليبيا بصورة غير شرعية

طالب وزير الخارجية، إبراهيم غندور، المواطنين بعدم السفر بصورة غير شرعية إلى ليبيا، واتباع الطرق الرسمية. وأعلن إطلاق سراح المواطنين الذين تعرضوا لتعذيب، عبر تنسيق مشترك بين جهاز الأمن ووزارتي الداخلية والخارجية، وبعثتي السودان في طرابلس وبنغازي.

وشدد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في البرلمان، متوكل التيجاني، في تصريحات نقلها موقع الشروق، على ضرورة عدم ذهاب المواطنين إلى لييبا، والحد من الهجرة غير الشرعية. وأضاف “سننظم حملة توعوية من نواب البرلمان في مناطقهم للشباب وتعريفهم بأن الهجرة غير الشرعية لها مخاطر عدة”.

وتابع “لا بد من وضع معالجة لبعض الإشكالات من ضمنها الحد من الفقر والبطالة وإنشاء مشاريع للشباب”.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت قوة أمنية تتبع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، القبض على أربعة أشخاص متورطين في تعذيب مهاجرين سودانيين.

وقالت (قوة الردع الخاصة)، التابعة لوزارة الداخلية الليبية، في بيان لها، على صفحتها في (فيسبوك)، إنه “تم تحرير ثمانية سودانيين تم خطفهم ومساومة أهلهم، فضلاً على تعرضهم للتعذيب”.

وأضافت تم تحديد مكان الخاطفين الأربعة في بلدة القداحية، 130 كلم جنوب غرب مدينة سرت شمالي ليبيا، وتم إلقاء القبض عليهم في عملية مشتركة بين قوات الأمن في البلدة.