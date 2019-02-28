الخارجية: سنظل داعمين لإتفاق أفريقيا الوسطى للوصول لغاياته

الخرطوم (smc)

أكدت وزارة الخارجية إن إعلان دولة أفريقيا الوسطي بإقالة الحكومة الحالية ورئيس الوزراء بأنها خطوة مهمة وتبين جدية الأطراف في إنفاذ إتفاق الخرطوم.

وقال السفير محمد يوسف مدير إدارة افريقيا الوسطي بوزارة الخارجية في تصريح لــ(smc) إن الأطراف الأفرو أوسطية حريصة علي تحقيق السلام، مشيراً إلي توقعاتهم بتكوين حكومة موسعة تستوعب عدد من رؤساء ومنسوبي الحركات بجانب السياسين في المجتمع المدني.

وكشف يوسف عن مشاورات عن خلال الزيارة التي قام بها رئيس برلمان أفريقيا الوسطي إلي السودان لتحقيق الإتفاق بجانب الوقوف علي التجارب السودانية والتشريعات التي تعضد اللا مركزية وزاد: سنظل داعمين لها الإتفاق إلي أن يصل لغاياته .