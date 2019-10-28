الخرطوم (smc)

كشفت وزارة الخارجية عن ترتيبات لتنشيط القوات الثلاثية المشتركة بين (السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى) لمراقبة الحدود المشتركة بين الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة.

وكشف السفير محمد يوسف مدير إدارة افريقيا الوسطي بالخارجية في تصريح لــ(smc) عن التواصل مع الشركاء في سلام أفريقيا الوسطي والأطراف الضامنة لتنفيذ بنود الإتفاقية وتحقيق السلام، مشيراً إلي أن السودان همه الأول تحقيق السلام في كافة دول الجوار والإقليم.

ولفت يوسف إلي وجود مشاورات في كيفية تهدئة الأوضاع في أفريقيا الوسطي وتحقيق الأمن والإلتزام بالإتفاقية التي تم توقيعها بالخرطوم، مبيناً إن الأحداث الأخيرة التي حدثت بمنطقة ” بيراو” بأفريقيا الوسطي أدت إلي نزوح ولجوء العديد من المواطنين إلى داخل الأراضي السودانية.