الخبير المستقل يستمع إلى شرح حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان

التقي ادريس ابراهيم جميل وزير العدل الخبير المستقل. وقال وزير العدل أنه اطلع الخبير المستقل علي مستجدات الوضع فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الانسان خاصة في مجال القانون وتنفيذ توصيات الحوار الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل سعيا وراء تحقيق العدالة .

وأضاف أن الخبير المستقل تلقي تنويرا حول سعي الوزارة للمصادقة علي الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها وماتم من حراك بشأن اتفاقية الاختفاء القسري ومنع التعذيب وحقوق الطفل والعمالة المهاجر.ة وأشار جميل الي انه تم الطلب من الخبير المستقل بالتركيز غلى بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية.

وكشف وزير العدل ان وزارته عدلت الكثير من القوانين التي تصب في مجال تحسين اوضاع حقوق الانسان ومن بينها رفع الحصانات من غير مستحقيها وتسريع مدة الرد علي رفع الحصانة مشيرا الي وجود مقترح الي انشاء مدونة سلوك ملزمة تبين كيفية التعامل مع المتهمين ومنحهم حقوقهم التي حددها الدستور والقانون لضمان ترقية وتحسين أوضاع حقوق الانسان

وقدمت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني، بمقر المجلس، يوم الأحد، تنويراً للخبير المستقل لحقوق الإنسان، أرستيد ننوسي، حول نشاطات البرلمان التشريعية والرقابية الخاصة والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.

وأشار رئيس اللجنة، عثمان آدم نمر، وفق وكالة السودان للأنباء، إلى الإصلاحات التي طرأت على حزمة من القوانين في شأن حقوق الإنسان، التي تمت بموجب تعديل دستور البلاد للعام 2005 وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني.

وتطرق في حديثه إلى قرار رئيس الجمهورية بخصوص جمع السلاح، وقال إن البلاد الآن تشهد سلاماً واستقراراً، في المناطق التي كانت بها نزاعات، مثمناً البيئة التشريعية في السودان، وقال إنها كفيلة بحفظ وصيانة حقوق الإنسان في البلاد .

وطالبت اللجنة الخبير المستقل، بتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لكل الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان.

بدوره أشاد الخبير المستقل بتجربة الحوار الوطني، وسلم رئيس اللجنة مصفوفة القوانين التي تم تعديلها في شأن حقوق الإنسان، مؤكداً مواءمتها مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الإقليمية والدولية.

وفي ذات المنحى التقى الخبير المستقل لحقوق الإنسان، أرستيدس نونوسي، رئيس مجلس الولايات، عمر سليمان آدم، وبحث اللقاء القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتطورات الأوضاع حول حقوق الإنسان ودور مجلس الولايات الذي يشرف على قضايا الولايات، وكيفية نشر المعرفة والاهتمام بحقوق الإنسان على المستوى الولائي في السودان .

وقدم عمر سليمان شرحاً مفصلاً عن تجربة المجلس وأنشطته ونظام الحكم اللامركزي، والسعي لتركيز القيم السياسية والآليات ونتائج الحوار الوطني ووثيقة الحوار للوصول إلى غاية الحكم الرشيد.

وأشار إلى حماية الحريات العامة والصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، والحفاظ على حقوق الإنسان وقضايا الحكم والسلام.

ولفت رئيس المجلس إلى علاقة مجلس الولايات بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في إطار علاقات المجلس بالمؤسسات.

وأكد رئيس لجنة الشؤون السياسية والتواصل الخارجي بمجلس الولايات، معتصم عبدالجليل، وجود لجنة بالمجلس تختص بشأن حقوق الإنسان وتعمل في نشر الوعي والمحافظة على الحقوق والارتقاء بها، معرباً عن أمله في أن يحتل السودان المرتبة الأولى بين رصفائه حفاظاً على الحقوق ورعايتها لتحقيق شراكة إيجابية .

وكالات