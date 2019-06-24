الخرطوم تدشن مبادرة لصيانة الطرق وإزالة آثار الأحداث الأخيرة

الخرطوم (smc)

دشن العاملون بمحلية الخرطوم مبادرة لصيانة وتأهيل البنيات التحتية للطرق المتضررة من الأحداث الأخيرة.

واكد اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي معتمد المحلية تنسيقهم مع جميع الجهات ذات الصلة لإعادة تأهيل البنيات التحتية والمرافق الخدمية المتضررة جراء الاحداث، قاطعاً بأن أعمال الترميم للبنيات التحتية ستشمل كل أرجاء الخرطوم، مناشداً المواطنين بالمشاركة في إعادة أعمار آثار الأحدث الأخيرة كل علي قدر استطاعته من منطلق إن الوطن للجميع.

من جانبه أكد رئيس الهيئة النقابية للعاملين بالمحلية عوض حامد المشاركة الفاعلة من جميع العاملين في تدشين المبادرة بمشاركة الضباط الإداريين والمهندسين والموظفين والعاملين بمختلف درجاتهم ومسمياتهم، مشيداً بمواطني المنطقة والذين التقطوا قفاز المبادرة بإعلانهم المشاركة في المبادرة لدرء جميع أثار التخريب بالطرق.