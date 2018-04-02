الخرطوم والقاهرة تبحثان كيفية تنفيذ مشروعات التكامل

بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية، السفير محمد عبدالله إدريس، الأحد، مع السفير المصري لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، أهمية متابعة الجهود المتصلة لتفعيل آليات التعاون الثنائية في مختلف المجالات وكيفية تنفيذ مشروعات التكامل بين البلدين.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالإنابة، الوزير المفوض، جعفر سومي توتو، بأن اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بالخرطوم، تطرق إلى ضرورة التنسيق المشترك وتبادل الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية.

وأفاد توتو أن الطرفين قد بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ومتابعة نتائج زيارة فخامة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية.

وأنهى الرئيس عمر البشير في 20 مارس الماضي زيارة إلى القاهرة، استغرقت يوماً واحداً، بعد انقطاع طويل عن الأراضي المصرية، وحظيت زيارته التي اصطحب من خلالها عدداً من القيادات بالدولة أبرزهم مدير الأمن والمخابرات، الفريق أمن مهندس صلاح “قوش”، باهتمام من قبل القيادة والإعلام المصري.

وتناولت الزيارة عدة ملفات بين البلدين أهمها قضية سد النهضة.

وكالات