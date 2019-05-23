الخرطوم وجوبا تتفقان على استمرار كافة اتفاقيات التعاون العسكري

اتفقت الخرطوم وجوبا على استمرار كافة اتفاقيات التعاون العسكري الموقعة بين البلدين، وأمنتا على سبل تعزيزها. وعاد إلى البلاد بعد زيارة ناجحة لجنوب السودان، رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول هاشم عبدالمطلب بعد مشاركته في احتفالات العيد الـ”26″ لقوات الدفاع الشعبية.

وشهد الفريق عبدالمطلب إلى جانب رئيس الأركان الجنوبي وتشريف رئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، افتتاح مباني وزارة الدفاع بجوبا والتي جرت على شرف احتفالات العيد.

وبحث رئيس الأركان الفريق أول هاشم عبدالمطلب مع نظيره الجنوب سوداني، الفريق أول قبريال جوك ريك، على هامش الزيارة، علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها وآفاق العمل المشترك، وأمن الجانبان على كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا الصدد.

وكالات