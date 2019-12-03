الخرطوم (smc)

كشفت المفوضية القومية للحدود عن تداول مخرجات اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان خلال الإجتماعات التي إنعقدت الإسبوع الماضي بأديس أبابا.

وقال د. معاذ تنقو رئيس مفوضية الحدود في تصريح لـ(smc) أنهُ تمت مناقشة وتقييم مخرجات اللجنة الفنية المشتركة، مشيراً إلي أنه تمت التوصية علي إعادة المخرجات للجنة المشتركة للمزيد من الدراسة وتقييم وجهات نظر الطرفين والتوضيح الدقيق، ومن ثُّم رفعها للمفوضية مرة أخري خلال الإجتماع القادم.

وأكد تنقو إحراز تقدم كبير في ملف الحدود، مؤكداً علي ذلك بحرص البلدين علي تجاوز نقاط الإختلافات ومحاولة الوصول إلي حلول ثنائية فيما بينهما.