الداخلية والـ”إف بي أي” يوقعان مذكرة تفاهم لمحاربة الإرهاب

وقعت وزارة الداخلية السودانية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الـ”إف بي أي”، على مذكِّرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة تهريب البشر والجرائم الجنائية والإرهاب. وتمكِّن المذكِّرة من تبادل الزيارات، للاستفادة من الخبرات في مجال مكافحة الجريمة وكشف ملابساتها.

وقال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، اللواء حسين نافع محمود، لموقع الشروق يوم الإثنين، “إن المذكرة تتيح التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود والمنظمة، وتبادل المعلومات وتقديم المساعدات الفنية في مجال التحقيقات الجنائية”.

وأوضح مساعد المدير الإقليمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشرق أفريقيا، جيفري ووكر، أن مذكرة التفاهم هدفها تحقيق نتائج جيدة في مجال مكافحة الجرائم الجنائية، وجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات ومكافحة الإرهاب، وقال إنهم سيعملون من أجل جعل السودان وأمريكا بلدين آمنين.