الجنينة (smc)

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور من ضبط كميات كبيرة من المواد الإستهلاكية والكريمات المحرمة والخمور واسطوانات من مادة الزئبق السامة والمسرطنة في طريقها إلى الولاية من إحدى دول الجوار.

وقال الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم أن المجهودات التي يقوم بها قطاع الجنينة تصب في الواجبات الرئيسية للدعم السريع وهي مكافحة التهريب ومحاربة الاتجار بالبشر والقضاء على الظواهر السالبة بجانب حفظ الأمن والأستقرار الداخلي وتأمين الحدود ، مضيفاً أن المواد التموينية والبترولية (سكر – دقيق ووقود ) مدعومة من الدولة لتخفيف اعباء المعيشة عن المواطن السوداني.

ونبه جمعة التجار إلى العمل بقوانين ونظم الولاية في مجال تجارة الحدود عبر التصاديق والاجراءات حتى تعود الفائدة للبلاد ، واشاد جمال بالتنسيق المحكم بين الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى والذي انعكس إيجابا في حماية الإقتصاد عبر ضبط الحدود خاصة.