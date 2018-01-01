الدعم السريع: مرحلة “الفوضى” في دارفور انتهت

حث قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو، أهل دارفور على وحدة الصف وتناسي الماضي والاتجاه نحو التنمية والاستقرار، مؤكداً أنه لا وجود بعد اليوم للتمرد والتفلت وانتشار للسلاح في دارفور. وقال إن مرحلة الفوضى والاعتداء على حقوق الناس انتهت.

وأوضح دقلو، خلال تفقده مناطق أم ضواً بان بمحلية السلام بولاية جنوب دارفور، أن قواته تفرض انتشاراً واسعاً على الحدود حماية للسلام الذي تحقق وفرض المزيد من الطمأنينة للمواطنين.

وأكد – حسب مراسل (الشروق) في جنوب دارفور مهدي العزيب، أن مرحلة الفوضى والاعتداء على حقوق الناس انتهت، وأن الناس سواسية أمام القانون. وطالب النازحين بالعودة إلى ديارهم مطمئنين في مناطقهم ومزارعهم.

وقال إن السلام الذي صار واقعاً في السودان، وهو أمر “لا يعجب الكثيرين الذين لا يريدون للسودان السلام، لتحقيق أجنداتهم الخاصة”.

وأضاف أن قواته تعمل الآن على حراسة العودة الطوعية والزراعة والرعي، وكل ضروب النشاط الاقتصادي للمواطن، الذي يُعد دعامة من دعامات الاقتصاد الوطني.

ودعا المواطنين إلى التنافس في مجال العلم والمعرفة وهي أدوات الرقي والتطور في هذا العصر.