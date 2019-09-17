الدعم السريع يضبط شبكة إجرامية تقوم بتهديد وإبتزاز المواطنين بالخرطوم

الخرطوم (smc)

تمكّنت دائرة الإستخبارات بالدعم السريع من القاء القبض علي خليّة إجرامية مكوّنة من مدنيين ونظاميين مُنتّحلين صفة قوات الدعم السريع، ويمارسون نشاطهم الإجرامي بعد منتصف الليل في مناطق بجنوب الخرطوم.

وقال العميد ركن جمال جمعة آدم الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع في تصريح لـ(smc) ان أفراد الخلية يقومون “بنهب وإرهاب المواطنين، وتهديدهم وإبتزاز الفتيات وبائعات الشاي العائدات ليلاً من عملهم، ومهاجمة المنازل بغرض نهبها، وتنفيذ حملات ليلية علي مواقع بيع الخمور ونهب أموالهم وممتلكاتهم، وخلق حالة من الهلع والترويع وسط المواطنين بالأحياء”، مشيراً إلي أن آخر جريمة قامت بإرتكابها العصابة نهب مواطنة مبلغ (3) الف جنية، مضيفاً أنهُ تم فتح بلاغات ضدهم بقسم الأزهري غرب تحت المواد (93) و(113) إنتحال صفة الغير والموظف العام، والمادة (175) النهب من القانون الجنائي لسنة (1991م)، مبيناً أنهُ جاري التحقق للقبض علي بقية أفراد الخلية.

وأوضح أن العدد الكلي لمُنتّحلي صفة الدعم السريع بلغ (90) شخص، مشيراً إلي أن أي شخص لديه شكوي ضد من يشتبه في تبعيته للدعم السريع أو منتحل الصفة يمكنهُ الإتصال علي الخط الساخن عبر الرقم (2566).