الدفاع الجوي السعودي يدمرّ صاروخا فوق جازان

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت، مساء الخميس الماضي، صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مدينة جازان.

وقبل ذلك، اعترض الدفاع الجوي السعودي ثلاثة من الصواريخ باتجاه مدينة الرياض، وواحد باتجاه خميس مشيط، وواحد باتجاه نجران، واثنان باتجاه جازان، وذلك بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وقال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن ما يقوم به النظام الإيراني من تهريب ودعم وتسليح للجماعات والمنظمات الإرهابية يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وخرقاً لمبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.