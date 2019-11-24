قلب فريق ريال مدريد تأخره أمام نظيره ريال سوسيداد إلى فوز كبير في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-1، على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية، لحساب الجولة الرابعة عشر من مشوار المسابقة المحلية، وذلك وسط عرضًا رائعا للغاية من قبل لاعبي الفرنسي زين الدين زيدان.

الفريق الضيف افتتح التسجيل مبكرا عن طريق اللاعب ويليان خوسيه بعد استعلالها خطأ دفاعي لا يغتفر من قائد الفريق سيرجيو راموس بالدقيقة الأولى، لكن الدقيقة 37 جاءت بالفرج حين سجل الفرنسي كريم بنزيما من عرضية متقنة قدمها لوكا مودرينش الذي لمع وحصل على جائزة رجل المباراة بالنهاية، ثم مع بداية الشوط الثاني سجل فيدي فالفيردي الهدف الثاني من تسديدة قوية سكنت شباك الفريق الأزرق، لكن الدقيقة 74 جاءت بهدف رائعة من مودريتش بعد عرضية من جاريث بيل البديل وصلت كرته لبنزيما مما جعل الأخير يضعها بسلاسة للكرواتي الذي لم يتهاون.

فوز ريال مدريد جعله بصل للنقطة 28 مع برشلونة بنفس عدد الرصيد، لكن الأبيض في الوصافة بفارق هدف وحيد، فيما يتواجد سوسيداد بالمركز الخامس برصيد 23 نقطة، مع وجود لقاء مؤجل للأبيض مع برشلونة في الثامن عشر من الشهر المقبل.

المصدر:arabia