الرئاسة: حملة لنظافة “سهل البطانة” من السلاح والمظاهر السالبة

كشف مساعد رئيس الجمهورية، عبدالرحمن الصادق المهدي، عن حملة وشيكة لنظافة سهل البطانة من السلاح والمخدرات والظواهر السالبة، والاتجار بالبشر، وظاهرة “السالف”، مؤكداً أن حملة جمع السلاح مستمرة، وأن المرحلة الأولى بدأت بدارفور وكردفان وعممت في كل السودان.وأوضح في تصريحات عقب اللقاء مع نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، في القصر الرئاسي، الخميس، أوضح أنه استمع لملخص عن حملة جمع السلاح التي حققت استقراراً أمنياً وحسمت النزاعات القبلية، بالإضافة إلى مظاهر حمل السلاح والاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات.

وأضاف “حملة جمع السلاح أحدثت إيجابيات في توسعة الرقعة الزراعية بدارفور، وأنهت النزاعات والمشاكل بين المكونات، وزادت معدلات العودة الطوعية”.

وشدد على أن مشروع حملة جمع السلاح مستمرة، وقال إن المرحلة الأولى بدأت بدارفور وكردفان وعممت في كل السودان.

وقال مساعد رئيس الجمهورية إن اجتماع جبل مرة لخمس ولايات من دارفور كان الغرض منه جمع السلاح وتأمين قرى العودة الطوعية وتعزيز السلام الاجتماعي بدارفور.

وأعلن أن الأوضاع هادئة بجبل مرة، وأن ما أثير في الإعلام عن جبل مرة غير صحيح، وأن دارفور تنعم بالأمن والاستقرار.